Agente funerário é morto enquanto assistia jogo do Flamengo em Manaus

O caso ocorreu na tarde de sábado | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - O agente funerário Arnaldo Pereira Neves, de 31 anos, foi assassinado a tiros, na tarde de sábado (27), enquanto assistia o jogo entre Palmeiras e Flamengo, pela final da Libertadores, em um bar da comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo a 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava acompanhado da mulher no momento em que foi executado. Ele ainda tentou fugir dos tiros, mas não conseguiu escapar e morreu no local. Os bandidos conseguiram fugir sem que fossem identificados.

" Foi tudo muito rápido, tinha bastante gente assistindo o jogo. Quando os tiros começaram, todo mundo se assustou,e começou uma correria. Os dois assassinos, pelo o que pareceu, tinham ele [o Arnaldo] como alvo mesmo, porque foram logo procurando por ele " , afirmou uma testemunha que preferiu não se identificar.

As motivações do crime ainda são desconhecidas pelas autoridades. Durante os procedimentos, peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) detectaram que o agente funerário foi atingido por dois tiros no peito. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso.

