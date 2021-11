Homem é executado com mais de 20 tiros em área vermelha do Novo Aleixo

A autoria do crime ainda é desconhecida pelas autoridades | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Luiz Felipe Chaves, de 28 anos, foi executado com mais de 20 tiros, na noite de sábado (28), por volta das 20h30, no beco Guaiba, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, a principal suspeita é de que morte tenha sido um acerto do tráfico de drogas. Há sete anos, Luiz já havia sido preso após ser flagrado distribuindo entorpecentes com dois filhos pequenos.

Testemunhas informaram aos agentes da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que os assassinos chegaram disparando dezenas de tiros contra o jovem. Segundo a perícia, ele foi atingido com 10 tiros na cabeça, seis nos braços, quatro na barriga e dois nas pernas.

De acordo com a polícia, Luiz tinha uma longa ficha corrida por envolvimento com o tráfico. Em 2014, ele chegou a ser preso após ser flagrado pela polícia distribuindo drogas, em um carro, pelos bairros da Zona Sul da capital, na companhia da esposa e de dois filhos que tinham apenas 1 e 3 anos, na época.

A autoria do assassinato ainda é desconhecida pelas autoridades. O corpo de Luiz foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso.

Leia mais

Agente funerário é morto enquanto assistia jogo do Flamengo em Manaus

Partes de corpo humano foram encontradas em estômago de jacaré no AM