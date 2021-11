Jovem é morto durante tiroteio no bairro Compensa

A vítima morreu com apenas um tiro | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - O subgerente Maurício da Cunha Barbosa, de 21 anos, morreu após ser atingido com um tiro no peito. O caso ocorreu na noite de sábado (27), na rua 21 de Junho, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.



Segundo informações de familiares, ele estava caminhando pela via quando percebeu que estava ocorrendo um tiroteio no local. O subgerente tentou correr, mas acabou sendo atingido.

Relatos de populares afirmam que o local onde Maurício foi morto é considerado uma área vermelha. "Todo mundo aqui tem medo até de falar algo. Esse pessoal [os bandidos] tem suas próprias leis”, disse um morador que preferiu não ser identificado.

De acordo com a 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o jovem não tinha passagens pela polícia. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado até o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias, mas acabou não resistindo.

Investigação

Após a execução da vítima, policiais militares fizeram o isolamento da área. Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no SPA Joventina Dias na busca de mais detalhes sobre o homicídio e continuam realizando investigações em torno do caso. O corpo de Maurício foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

