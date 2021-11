Mototaxista é morto a tiros na Compensa

A vítima tinha 27 anos | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Um mototaxista identificado como Guedson Pedrosa Alves, de 27 anos, foi assassinado a tiros, na tarde deste domingo (28), por volta das 15h. O caso ocorreu na avenida Oscar Borel, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. De acordo com a polícia, o jovem tinha ligação com o tráfico de drogas.

Informações de testemunhas repassadas à 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), afirmam que a vítima foi abordada por uma dupla que estava a pé. O dois fugiram do local logo depois de cometerem o homicídio.

"Ele estava esperando para fazer uma corrida, quando dois pistoleiros se aproximaram. Não houve tempo para muita reação, ele até tentou correr para um beco, mas não conseguiu. Foi atingido por diversos tiros, e morreu na hora. Agora isolamos a área para o trabalho da Polícia Civil", disse o Tenente Monteiro, da 8ª Cicom.

Ainda segundo as autoridades, o Guedson tinha ligação com o tráfico de drogas, por isso, a principal suspeito é de que o crime se trate de mais um acerto do tráfico.

Técnico do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) realizaram a perícia no local, e posteriormente o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Corpo com sinais de tortura é encontrado dentro de mala em Manaus

Polícia prende suspeito de vender drogas em balneário de Rio Preto

Agente funerário é morto enquanto assistia jogo do Flamengo em Manaus