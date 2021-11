Polícia prende suspeito de vender drogas em balneário de Rio Preto

O caso ocorreu na manhã deste domingo (28) | Foto: Reprodução

Rio Preto da Eva (AM) - Um jovem de 19 anos foi preso com 29 porções de drogas, na manhã deste domingo (28), em um balneário público de Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros de Manaus. Com ele foram apreendidos ainda uma motocicleta Honda/Titan e R$ 681 em espécie.

Os policiais militares chegaram até o suspeito após ele ser denunciado por frequentadores do balneário. Durante a revista, foram encontradas com ele 14 porções de cocaína, 14 porções de oxi e uma porção média de oxi, além de um aparelho celular, um caderno de anotações e a quantia de R$ 681. A suspeita é de que ele estaria vendendo drogas em plena na luz do dia, no balneário.

Tanto o jovem quanto os materiais apreendidos foram encaminhados ao 36° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta à população que informe às autoridades ocorrências imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da assessoria.

