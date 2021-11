Corpo com sinais de tortura é encontrado dentro de mala em Manaus

O corpo foi encontrado por moradores do local, que acionaram a polícia | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na tarde deste domingo (26) dentro de uma mala, no ramal UDV, conhecido como “Brasileirinho”, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado por moradores da área que passavam pelo local. O homem apresentava escoriações e estava amarrado, indicando possíveis sinais de tortura, antes de ser executado.

“Passamos e vimos mala. Era uma cena muito feia. Quando abriram, tinha o corpo desse cara dentro e já cheirava muito mal. A gente correu para chamar a polícia”, disse um dos moradores do ramal, que não quis ser identificado.

Perícia

Após a chegada polícia militar, agentes do Departamento Técnico de Polícia Científica (DPTC) também foram acionados e apontaram a causa da morte por estrangulamento.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e o corpo foi removido pelo carro tumba do Instituto Médico Legal (IML).

"Desova"

O ramal do Brasileirinho se tornou um dos pontos preferidos de criminosos que buscam abandonar corpos de vítimas de execução na capital do Amazonas. Em setembro, Alice Serrão Rodrigues, de 17 anos, foi encontrada morta com dois tiros, na mesma região da cidade.

Conforme informações da irmã da vítima, que preferiu não se identificar, a jovem tinha um relacionamento amoroso com um traficante e estava sendo ameaçada por ele.

Leia mais:

Corpo esquartejado é encontrado em lixeira de Manaus

Identificado corpo de homem achado esquartejado em bolsa de delivery