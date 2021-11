Motoqueiros abrem fogo no Mutirão, matam um e deixam outro ferido

Lucas foi levado para o Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos | Foto: Cesar Gomes

Manaus (AM) - Um jovem identificado como Lucas Wilke Pastos Campos, de 22 anos, morreu na noite de domingo (28), após ser atingido com tiros na rua 89, do conjunto Mutirão, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima estava em via pública quando foi surpreendida por criminosos que chegaram em uma motocicleta.

O garupa da motocicleta desceu e efetuou disparos contra Lucas. Durante o ataque, uma segunda pessoa foi atingida com uma bala perdida ao passar próximo ao local do tiroteio.

Após o crime, os suspeitos fugiram sem serem identificados. Lucas foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre o estado de saúde da segunda vítima.

O corpo de Lucas foi removido e encaminhado ao Instituto Médico (IML) Legal para passar por exame necroscópico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

