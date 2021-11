Canoeiros encontram corpo embaixo da Ponte do Educandos

O corpo estava em estado de decomposição | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com mãos e pés amarrados, em estado de decomposição, embaixo da Ponte Antônio Plácido de Souza, conhecida como "Ponte do Educandos", na zona Sul de Manaus, na manhã desta segunda-feira (29).

A vítima foi encontrada por um canoeiro que estava passando pelo Igarapé do Educandos e se deparou com o corpo boiando. Ele levou o corpo até a margem e acionou os policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que realizaram o isolamento da área.

Pela forma como o homem foi encontrado, com os pés e mãos amarrados, tudo indica que ele tenha sido vítima de uma execução. Não há maiores informações sobre como aconteceu o assassinato.

A equipe Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) esteve no local para realizar a perícia. O homem estava com perfurações no pescoço e marcas de agressão pelo corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime e a motivação da morte.

Outro corpo no Educandos

Não é a primeira vez que um corpo é encontrado por canoeiros embaixo da ponte do Educandos. Em julho, um corpo de um homem foi encontrado por dois canoeiros no igarapé. Ele tinha perfurações de três tiros - nuca, peito e braço - e foi, possivelmente, vítima de um confronto entre facções, que aconteceu uns dias antes no mesmo bairro.

De acordo com informações preliminares, o homem foi encontrado por volta das 8h30 da manhã pelos dois canoeiros, que levaram o corpo até a margem do rio, na rua Delcídio do Amaral e acionaram a polícia. A vítima já estava em estágio de decomposição.

