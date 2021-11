Jovens são assassinados a tiros e a facadas no Monte das Oliveiras

A DEHS irá investigar os crimes | Foto: Bianca Fatim

Manaus (AM) - Dois assassinatos foram registrados no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte de Manaus, na noite de domingo (28) e na madrugada desta segunda-feira (29).

A primeira vítima foi o conferente Edvan Souza de Oliveira, de 20 anos. O jovem foi morto com cinco tiros, após ser surpreendido por dois homens em uma motocicleta, na rua Lourenço Aritu.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a vítima tinha sido deixada em casa por um amigo e, quando estava entrando na residência, foi surpreendido por dois criminosos, que estavam em uma motocicleta.

Edvan ainda tentou correr, mas foi seguido pelos bandidos que efetuaram os disparos. A vítima foi levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local, mas não localizaram nenhum dos atiradores.Já madrugada desta segunda-feira (29), outro crime aconteceu no bairro. Desta vez na rua das Maçarandubas. Adailson Ferreira da Silva Filho, 30 anos.

O irmão da vítima relatou à polícia, durante o registro do Boletim de Ocorrência no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que Adailson teve uma discussão com um homem, identificado apenas como “Lukinha”, por volta das 21h de domingo (28), e foram separados por familiares que estavam no local.

Momentos depois, já por volta de 1h50, Lukinha retornou ao lugar, com uma faca, e esfaqueou o peito de Adailson. O rapaz também chegou a ser encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galiléia, mas não resistiu e morreu.

Os crimes serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

