Homem morre ao trocar tiros com a polícia em Manaus

O caso aconteceu no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem identificado como Janderley de Sena Marinho, de 28 anos, foi morto a tiros, na madrugada desta segunda-feira (29), durante confronto com a polícia no beco Bom Sucesso, do bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a equipe da Força Tática, uma denúncia anônima informou que havia um grupo de pessoas na localidade portando arma de fogo, ameaçando pedestres e vendendo drogas.

Após incursão, os suspeitos foram avistados pela equipe e, ao perceberem a aproximação dos policiais, atiraram contra os PMs. Durante a troca de tiros, um dos criminosos foi baleado e um outro homem conseguiu fugir.

O baleado foi identificado como Janderley. Ele foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde não resistiu aos ferimentos.

Na operação, foram apreendidas uma pistola calibre 380, um carregador de pistola, uma escopeta calibre 20, cinco munições calibre 38, sete munições calibre 380, 87 pinos de cocaína e 25 trouxinhas de maconha.

O caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O corpo do suspeito foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.

