Viu esse homem? Ele é procurado por estuprar menina de 14 anos no AM

O delito aconteceu no momento em que a vítima estava indo a um estabelecimento comercial. | Foto: Divulgação/PC-AM

Itacoatiara (AM) - A Polícia Civil do Amazonas solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Joventino de Castro Figueira, de 30 anos. Ele é procurado por estuprar uma adolescente de 14 anos. O crime ocorreu no dia 21 de novembro deste ano, por volta das 21h30, em Itacoatiara.

De acordo com o delegado Paulo Barros, titular da unidade policial, o delito aconteceu no momento em que a vítima estava indo a um estabelecimento comercial, e o indivíduo estava em frente à sua residência, ingerindo bebidas alcoólicas.

" Quando ela estava retornando para casa, o suspeito chamou a adolescente, e, no momento em que ela se aproximou, ele a pegou pelo braço e a empurrou para dentro da casa. No local, Joventino pediu para que ela tirasse as roupas, entretanto, ela se recusou, ocasião em que ele cometeu o crime. " Paulo Barros, delegado

A autoridade policial relatou que, após o fato, a vítima retornou para casa e contou para uma amiga sobre o que havia ocorrido, e a amiga contou para os pais da adolescente.

Policiais militares foram acionados, porém, Joventino fugiu do local.



" Ao tomarmos conhecimento sobre o fato, foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi expedida no dia 24 de novembro, pelo juiz Gonçalo Brandão de Sousa, da 1ª Vara da Comarca de Itacoatiara. Agora, continuamos com as diligências para localizar e efetuar a prisão do autor. " Paulo Barros, delegado

Disque-denúncia

O delegado Paulo Barros solicita a quem tiver informações acerca da localização do suspeito que entre em contato pelo número (92) 99183-4811, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

" A identidade do informante será preservada. " Paulo Barros, delegado





Leia mais:

Corpo de homem é encontrado com sinais de tortura no Aliança com Deus

Identificado corpo de homem achado esquartejado em bolsa de delivery