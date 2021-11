Jovem desaparece após sair de casa para festa no Tarumã

A jovem está desaparecida desde o dia 20 de novembro | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Luiza Beatriz Rodrigues Costa, de 23 anos, que está desaparecida desde o dia 20 de novembro deste ano, quando saiu, por volta das 14h, da casa onde mora, na rua dos Cactos, bairro Tarumã-Açu, zona Oeste de Manaus. A jovem estava a caminho de uma festa, que aconteceu no mesmo bairro.



De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado nesta segunda-feira (29), pela mãe adotiva da desaparecida, Jeane Pessoa Brandão, 52 anos, a jovem teria informado que iria para uma festa e, em seguida, seguiria para a casa de seu companheiro, com a intenção de buscar seu filho.

Ainda conforme o BO, desde essa data, os familiares não tiveram mais notícias sobre o paradeiro de Luiza, de seu filho e do companheiro. Colegas de trabalho da jovem também informaram que ela não estava comparecendo ao local.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita- a quem tiver informações sobre a localização de Luiza - que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

*Com informações da assessoria







Leia Mais

Busca por criança desaparecida em área de mata em Manacapuru continua

Irmãos de 10 e 11 anos desaparecem ao saírem para a escola em Manaus