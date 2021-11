Família procura por homem que sumiu ao sair para trabalhar em Manaus

| Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus (AM) - A Polícia Civil solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Jucimar Santos de Sousa que está desaparecido desde a última quarta-feira (24), quando saiu, por volta das 7h, da casa onde mora, na rua Sousa Caldas, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), neste domingo (28), e, posteriormente transferido para a Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), Francimara da Cruz Salvador, 30, mulher de Jucimar, relatou que ele saiu de casa para ir ao trabalho e, desde então, não retornou e não deu notícias sobre o seu paradeiro.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Jucimar Santos de Sousa que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.



Leia mais:

Corpo de homem é encontrado com sinais de tortura no Aliança com Deus

Busca por criança desaparecida em área de mata em Manacapuru continua