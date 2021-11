Preso casal que esfaqueou motorista de app durante assalto em Manaus

Os suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança cometendo o crime | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O casal João Lucas Pimenta de Jesus, de 20 anos, e Naira Pinto da Silva, de 21 anos, foram presos, na segunda-feira (29), por envolvimento no roubo a um advogado de 40 anos que estava trabalhando como motorista de aplicativo de mobilidade urbana. A vítima foi esfaqueada durante a ação criminosa ocorrida no dia 22 deste mês.

Conforme a Polícia Civil, as prisões ocorreram nos bairros São José Operário e Jorge Teixeira, ambos na Zona Leste de Manaus. A dupla foi flagrada por câmeras de segurança no dia do assalto.

No dia do crime, o motorista recebeu um pedido de corrida do aparelho celular de uma mulher com partida e destino no bairro Armando Mendes, na Zona Leste. Após quatro minutos de corrida, os suspeitos anunciaram o assalto.

A vítima foi esfaqueada e teve de se jogar da janela do próprio carro para escapar dos criminosos. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde recebeu atendimento médico.

Horas depois foram divulgados vídeos em redes sociais, onde supostamente os dois suspeitos eram castigados por traficantes. Maiores detalhes da prisão da dupla serão repassados em coletiva de imprensa, 10h desta terça-feira (30), na Delegacia Geral, situada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste.

