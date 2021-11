Corpo de homem é encontrado em frente a supermercado em Manaus

| Foto: Cesar Gomes

Manaus (AM) - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (30), no estacionamento de um supermercado, localizado na avenida Torquato Tapajós, no bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima é possivelmente moradora de rua e de nacionalidade estrangeira. Ao lado do corpo foram encontradas várias pedras e marcas de sangue. A suspeita é que a vítima tenha sido morta a pedradas.

O local foi isolado pela equipe da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atuação das demais equipes competentes. A perícia irá examinar o local para ajudar na investigação.

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Cesar Gomes

Câmeras de segurança podem ajudar os policiais civis a identificarem a dinâmica do crime. O corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Após exame necroscópico, o corpo deve ser liberado aos familiares para sepultamento. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

