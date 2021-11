Mulher é presa após esfaquear e jogar filha de 3 anos viva no mar

A pequena foi esfaqueada e depois jogada ainda viva no mar | Foto: Reprodução

Rio de Janeiro (RJ) – Uma mulher de 25 anos foi presa após ser acusada de matar a própria filha, Manoela Minuto Aguiar, de apenas 3 anos. Ela esfaqueou a criança e depois jogar a criança, ainda viva, no mar, em Macaé, no norte fluminense, no domingo (28). Segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML), a menina morreu em decorrência de afogamento.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe foi presa por policiais militares e responderá pelo crime de homicídio. Ela teria ainda confessado o ato na delegacia.

Em depoimento para a polícia, o avô da criança contou que por volta das 07h30 do domingo foi até a casa da filha e não a encontrou. O pai da criminosa disse que estava preocupado porque, nos últimos dias, a filha apresentava surtos psicóticos.

Ao retornar para casa, o avô da vítima encontrou a filha de bicicleta sem a neta. Ele perguntou onde estava a menina e a mulher respondeu que a menina estava no céu e que tinha jogado o corpo no mar.

O avô da criança foi até o local onde a filha disse que jogou o corpo e acionou o Corpo de Bombeiros. O corpo foi encontrado na Praia do Barreto. O avô foi até a praia e reconheceu o corpo da neta.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encaminhado para o IML e o laudo com a causa da morte indicou que, apesar dos ferimentos causados pelas facadas, a morte foi por afogamento.

Ainda de acordo com o bombeiros, a criança já estava sem vida quando a equipe chegou ao local após pedido de ajuda de uma pessoa que passava pela praia.

