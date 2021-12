Mãe e padrasto de menino que desapareceu na mata são presos no AM

O pequeno Gabriel foi visto pela última vez no dia 19 de dezembro | Foto: Reprodução

Manacapuru (AM) - Michele dos Santos Souza, de 23 anos, e Francisco Delfim Teles Chaves, de 54 anos, mãe e padrasto do pequeno Gabriel Souza Chaves, de 11 anos, foram presos preventivamente nesta terça-feira (30), por pontos "obscuros" nas investigações a respeito do desparecimento do garoto, visto pela última vez em uma área de mata do município de Manacapuru, a 68 quilômetros da capital, no dia 19 de novembro.

A delegada Roberta Merly, responsável pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, ainda não há informações do paradeiro da criança e a força tarefa para encontrar o menino continua ocorrendo.

" Estávamos trabalhando com a teoria que Gabriel estava desaparecido. Mas após retorno de algumas equipes que realizaram buscas na comunidade, nós encontramos alguns pontos obscuros que não fechavam, e por isso pedimos a prisão temporária do casal " , explicou a delegada.

Conforme a conselheira tutelar Milca Ruiz, o padrasto e a mãe da criança foram presos nesta tarde, após serem convocados para serem ouvidos na unidade policial. As ordens judiciais foram cumpridas dentro da delegacia.

Relembre o caso

Para não apanhar do padrasto após um desentendimento, no dia 19 deste mês, por volta das 8h, o menino Gabriel correu segundo os familiares, com um terçado para uma área de mata nos fundos de sua casa, na comunidade Lago do Jacaré, na Zona Rural do município e desapareceu.

Várias equipes já realizaram buscas pelo menino, mas apenas rastros foram encontrados. A autoridade policial informou também, que a família alega que a criança possui deficiência mental, mas não há comprovação médica. Informes colhidos durante interrogatório com comunitários, apontam que o menino sofre agressões físicas por parte de seu padrasto.

As investigações acerca do caso estão em andamento e mais informações não foram repassadas.

