Policiais prendem 10 pessoas no interior do AM nas últimas 24 horas

As prisões ocorreram nos municípios de Atalaia do Norte, Barreirinha, Envira, Manacapuru e Tapauá. | Foto: Pelegrine Neto/Arquivo SSP-AM

Manaus (AM) - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), liderada pelo general Carlos Alberto Mansur, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 10 pessoas e apreendeu um adolescente durante patrulhamentos realizados no interior do estado.

Entre a manhã de segunda-feira (29/11) e as primeiras horas de hoje (30/11), foram apreendidas 170 porções de entorpecentes, uma arma de fogo, 12 munições, uma balança de precisão e R$ 361 em espécie.

As prisões ocorreram nos municípios de Atalaia do Norte, Barreirinha, Envira, Manacapuru e Tapauá.



No município de Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus), policiais militares do 10º Grupamento de Polícia Militar (GPM) prenderam quatro homens, entre 18 e 24 anos, e apreenderam um adolescente de 14, por tráfico de drogas, na madrugada desta terça-feira (30/11).

Durante a ação, foram apreendidas 115 porções de entorpecentes, entre maconha e oxi, uma balança de precisão, quatro celulares e R$ 113 em espécie. Os suspeitos foram encaminhados até a 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Policiais militares do 1° GPM de Barreirinha (a 331 quilômetros da capital) prenderam um homem de 24 anos, por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, na madrugada de segunda-feira (29/11). A prisão ocorreu após a guarnição receber denúncias informando que havia um homem efetuando disparos em uma avenida da cidade.

A equipe que estava em patrulhamento se dirigiu até o local e identificou o suspeito, com quem foi encontrado um revólver calibre 32, cinco munições intactas, sete munições deflagradas, 55 trouxinhas de oxi e R$ 248 em espécie. O homem foi encaminhado para a 42ª DIP.

Em Tapauá (a 449 quilômetros da capital), três homens de 26, 36 e 66 anos, foram presos por furto qualificado e receptação, na manhã de segunda-feira (29/11).

O trio foi preso após as câmeras de segurança de uma igreja registrarem a ação dos suspeitos, que furtaram toda a fiação do local. O pastor reconheceu um dos homens e acionou a guarnição, que iniciou buscas nas proximidades e logo conseguiu prender um dos suspeitos. O homem contou aos policiais onde os outros envolvidos estavam escondidos com o material furtado. Os outros dois indivíduos foram detidos no local indicado, depois do que todos foram levados para a 64ª DIP.

Leia mais:

Polícia prende suspeito de vender drogas em balneário de Rio Preto

Veículos com restrição de roubo ou furto são recuperados em Manaus