Dupla acusada de roubos é presa no Amazonas

Tefé (AM) - Dois homens, de 19 e 21 anos, foram presos por volta das 12h50, desta terça-feira (30), por policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), acusados de praticar assaltos nos bairros de São João e Fonte Boa, no município de Tefé (a 522 quilômetros de Manaus). A detenção da dupla, flagrada com objetos de roubo, ocorreu na Estrada do Bexiga naquele município.



Os policiais do 3° BPM realizavam deslocamento pela rua Rouxinol, no bairro Fonte Boa, quando avistaram a motocicleta Honda/Bizz, cor vermelha em alta velocidade e mais dois homens em uma outra motocicleta que os perseguia. Fazendo acompanhamento, os policiais, aproximando a viatura, perceberam que um dos homens estava portando arma de fogo. Os policiais conseguiram deter os dois suspeitos.

Na revista pessoal, foram encontrados dois aparelhos celulares produtos de roubo; um capacete cor cinza e uma arma de fogo artesanal tipo pistola. Questionando os homens que perseguiam a dupla, eles afirmaram terem sido vítimas de assalto por parte dos dois suspeitos que foram presos. Os celulares roubados, a motocicleta e os suspeitos foram levados à 5ª Delegacia Regional de Polícia de Tefé.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.





*Com informações da assessoria

