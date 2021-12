Trio envolvido em roubo à casa lotérica é preso no AM

O caso aconteceu em Manaquiri | Foto: Imagem ilustrtiva/Reprodução

Manaquiri (AM) - Três homens foram presos, no último sábado (27), por envolvimento no roubo de R$ 28 mil de uma casa lotérica situada na rua Francisco Jacob, bairro Centro,Manaquiri, a 60 quilômetros da capital.

Segundo Manoel Diniz, investigador da Polícia Civil responsável pelo caso, Edimilson Barbosa de Souza, Wanderley dos Santos e Everson Fernandes de Souza também roubaram os celulares dos clientes que testemunharam o crime.

As investigações iniciaram após os policiais receberem informações relatando o assalto à casa lotérica.

" Logo após a denúncia, fomos ao local e iniciamos uma perseguição pela rodovia AM-354, atrás de três dos envolvidos que estavam em duas motocicletas modelo CG, marca Honda, uma de cor amarela e outra preta. Nas proximidades do quilômetro 23, eles entraram em um sítio e fugiram por uma área de mata. Os outros dois, Wanderley e Edimilson, que estavam também em uma motocicleta, dando apoio à fuga, foram presos " , explicou o agente.

O investigador relatou que dois suspeitos conseguiram fugir por outra parte da rodovia, renderam uma família e a fizeram de refém. Os bandidos ainda roubaram a motocicleta e o automóvel da casa.

Resgate

“Em continuidade aos trabalhos, conseguimos resgatar a família sequestrada e, em seguida, prendemos Everson, o outro infrator fugiu e está em local incerto. Nossas diligências continuam para que sejam identificados e retirados de circulação esses outros envolvidos no crime”, afirmou Diniz.



Materiais Apreendidos

Os policiais apreenderam um revólver calibre 32; um colete balístico; uma motocicleta modelo CG, marca Honda, de cor amarela; duas motocicletas modelo Fan 160, marca Honda, de cor preta; e três aparelhos celulares.

Também foram recuperados o veículo de modelo Montana, marca Chevrolet, e uma motocicleta modelo Bros 160, marca Honda, de cor azul, pertencentes à família que foi mantida refém.

*Com informações da assessoria.

