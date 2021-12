Criminosos invadem campo e matam jovem a tiros durante jogo no AM

| Foto: Divulgação

Manacapuru (AM) - O que era para ser um momento de diversão com amigos acabou se tornando tragédia na tarde de terça-feira (30), no campo do Beco do Boto, no bairro Terra Preta em Manacapuru (distante a 68 quilômetros de Manaus). Um jovem identificado como Mateus Oliveira Siqueira, de 23 anos, foi assassinado a tiros.

Testemunhas informaram à polícia que Mateus estava jogando uma partida de futebol, quando criminosos armados invadiram o campo a procura dele.

A vítima foi atingida por vários tiros. Mateus ainda chegou a ser socorrido e levado ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos. Os suspeitos fugiram sem serem identificados.

O corpo de Matheus foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e levado para exame necroscópico. O caso será investigado pela Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru.

