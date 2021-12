Com a tecnologia do paredão, 101 veículos foram recuperados em Manaus

O novo sistema de videomonitoramento conta com 500 câmeras instaladas em pontos estratégicos da capital | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus (AM) - Desde o dia 22 de outubro, dia em que foi lançado, até o domingo (28), o “Paredão" - investimento de alta tecnologia do programa Amazonas Mais Seguro -, auxiliou na recuperação de 101 veículos, em Manaus.

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que coordena a ferramenta de combate à criminalidade.

O novo sistema de videomonitoramento conta com 500 câmeras instaladas em pontos estratégicos da capital, sendo responsável por 58% das recuperações de veículos com restrição de roubo ou furto em um período de 38 dias.

Apenas no mês de novembro, o “Paredão” auxiliou na recuperação de 70 veículos, em Manaus.

Desde o lançamento do cerco eletrônico, a quantidade de veículos recuperados sem o uso da ferramenta soma um total de 55.



O número representa pouco mais da metade do total de veículos recuperados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) com o auxílio do “Paredão”.

Ocorrências

No dia 2 de novembro, o sistema conseguiu auxiliar na recuperação de um carro modelo Fiat Uno, de cor vermelha e placa PHB-8438, que estava clonada. O veículo havia sido usado em uma tentativa de homicídio, no conjunto residencial Prosamim, bairro São Raimundo, zona Sul.

Na ocasião, o carro foi identificado na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, na zona centro-sul da capital.

Policiais da Força Tática foram acionados e abordaram o veículo na avenida Torquato Tapajós. Um homem de 23 anos foi preso e encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No dia 12 de novembro, um carro modelo Fiat Palio, de placa NOV-9580, foi recuperado na avenida Constantino Nery.

Um homem foi preso com o veículo aplicando o golpe do “chapolin”, dispositivo eletrônico que impede o travamento do carro e é utilizado por criminosos para furtar pertences do veículo.

O suspeito foi autuado em flagrante.

‘Paredão’

O sistema de videomonitoramento é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e está interligado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Ele possui tecnologia capaz de auxiliar na prevenção, investigação e solução de crimes como roubos, furtos e homicídios.

Além da recuperação de veículos, o sistema tem auxiliado em investigações, que já resultaram na desarticulação de bandos criminosos e na apreensão de drogas.





