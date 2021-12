Jovem é morto a tiros após receber ligação da namorada em Manaus

O jovem ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após receber a ligação da namorada, o jovem Moisés Silva de Souza, de 20 anos, foi morto com dois tiros na noite de quarta-feira (1º). O crime aconteceu na Rua Adailson Lopes, no bairro Santa Etelvina, na zona Norte de Manaus.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a mãe de Moisés relatou que ele havia chegado do trabalho, quando recebeu a ligação da garota para encontrá-la.

Logo após desligar o telefonema, ele disse que iria encontrar a mulher, e que ela estava o aguardando na esquina da rua. Minutos após ele sair de casa, a mãe relatou que ouviu os disparos.

Segundo testemunhas, dois homens estavam em uma motocicleta, escondidos atrás de um carro. Quando Moisés saiu da residência, os criminosos o abordaram, anunciaram um assalto, pegaram o celular e quando ele virou de costas, um dos suspeitos atirou nele.

Após a ação, os criminosos fugiram do local sem serem identificados. A namorada do rapaz afirmou para a mãe de Moisés que estava do outro lado da rua e não conseguiu ver com nitidez o que havia acontecido.

Moisés ainda foi socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Galileia. No entanto, mesmo após passar por procedimentos, ele não resistiu e morreu na unidade de saúde.

A motivação e a autoria do crime ainda é desconhecida, pois segundo familiares, a vítima não tinha envolvimento com o crime.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar se a ligação da namorada foi uma forma de atrair Moisés para o local ou se foi apenas uma coincidência.

