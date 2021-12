Mulher que estava foragida por tráfico de drogas é presa em Manaus

A prisão ocorreu no bairro Zumbi dos Palmares | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Na quarta-feira (1°), por volta das 11h50, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu Jorgiete Santos Vieira, 45, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A prisão ocorreu na rua Padre Marcelino, beco Bom Jesus, bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste da capital.

De acordo com o delegado Leonardo Marinho, titular do 25º DIP, a mulher havia sido presa em flagrante no ano de 2012.

Nessa ocasião, os policiais realizaram diligências após receberem informações de uma movimentação suspeita e típica do tráfico de drogas no bairro São José Operário, também na zona Leste.



" Durante diligências, os policiais realizaram a prisão de um indivíduo e apreenderam quantidade significativa de cocaína, e ao interrogar o homem, ele relatou que fazia a venda das drogas. O infrator também informou que Jorgiete e terceiros, que tinham certo nível de organização e eram ligados por laços de parentesco, coordenavam a atividade ilícita. " Leonardo Marinho, delegado

A autoridade policial explicou que Jorgiete foi presa e condenada em 2ª instância a 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, mas estava foragida desde a expedição da ordem judicial, no dia 19 de março de 2019.

O delegado pede a população que formalize denúncias de localização de foragidos e quaisquer fatos ilícitos da área de abrangência do 17° DIP pelo número (92) 99962-2300 (WhatsApp), da unidade policial, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), informando as características e local do fato.

" A identidade será preservada. " Leonardo Marinho, delegado





Procedimentos

Jorgiete foi condenada a 10 anos de reclusão em regime fechado. Ela será encaminhada à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

