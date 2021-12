Quadrilha é presa por aplicar golpes com dinheiro falso em Manaus

Os suspeitos utilizam um site de compra e vendas para lavar dinheiro | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Quatro pessoas foram presas por suspeita de envolvimento em um esquema criminoso que envolvia golpes com notas de dinheiros falsificados e lavagem de dinheiro, durante uma operação da Polícia Civil que terminou na quarta-feira (1ª). Segundo as autoridades, a ação foi deflagrada nas Zonas Nortes, Leste e Sul de Manaus.

O delegado Gesson Aguiar, responsável pelo caso, Antônio Nazareno de Souza Filho, 30, Emanuel Ferraz de Jesus, 37, Gabriel Washington Carvalho Reis, 24, e Josafá Castilho de Araújo, 27, já estavam sendo investigados há alguns meses. Eles seriam integrantes de uma organização criminosa, que recebia e disseminava notas falsas de dinheiro, provenientes de fornecedores da cidade de Brasília (DF), que adquiriam produtos por um site de compra e venda.

" Esses suspeitos aplicavam golpes que lesavam os vendedores. Após as investigações, chegamos a um dos membros, que tinha em sua posse mais de R$ 10 mil em notas falsas. Mas, segundo o grupo criminoso, eles já haviam movimentado mais de R$ 100 mil " , relatou o delegado.

Ainda conforme a polícia, os integrantes do esquema afirmaram que compravam os materiais para aplicar os golpes, com recursos oriundos do próprio crime, informando ainda que contavam com a participação de outros integrantes em Brasília, que faziam a postagem dos valores pelos correios.

Procedimentos

Os quatro indivíduos responderão pelos crimes de moeda falsa, organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documento público. Eles serão encaminhados para Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

PF mira quadrilha de tráfico humano em Manaus e mais cinco cidades

Mulher que estava foragida por tráfico de drogas é presa em Manaus