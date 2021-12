Suspeito de invadir casa e estuprar menina de 5 anos é preso no AM

O caso ocorreu em Guajará, no interior do Amazonas | Foto: Reprodução

Guajará (AM) - Antônio Francisco de Lima foi preso, na quarta-feira (1º), em cumprimento de mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável contra uma menina de 5 anos, cometido no início do mês passado, em Guajará, a 1.476 quilômetros de Manaus.

" As investigações iniciaram quando a própria mãe da vítima compareceu à delegacia para informar que o homem entrou em sua casa pela porta dos fundos, foi até ao quarto de suas filhas, onde se encontrava a garota de 5 anos, e cometeu o abuso sexual " explicou Robertson Abecassis, investigador responsável pelo caso.

Segundo a polícia, com base nas informações coletadas, a criança foi encaminhada ao Centro de Atenção Psicossocial (Caps) para receber atendimento especializado.

“A decisão judicial foi expedida no dia 27 de novembro deste ano, pelo juiz João Gabriel Cirelli de Medeiros, da Vara da Comarca de Guajará, e cumprida na data desta quarta”, finalizou o investigador.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Professor é preso por estuprar seis alunos em escola de Manaus; vídeo

Em Manaus, homem é preso por estuprar vizinha de 13 anos no Pará