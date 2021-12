Homem é assassinado após sair para procurar emprego em Manaus

O crime aconteceu na Compensa nesta sexta-feira (3) | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após sair para procurar emprego, um homem identificado como Rogenilson Fernandes dos Santos, de 29 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (3), no beco São Francisco, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima estava caminhando no beco, situado próximo à rua Castelo Branco, quando foi abordado por um grupo de homens, que teriam descido de um veículo ainda não identificado.

Todos os pertences pessoais do rapaz foram levados e ele foi morto a tiros. Os suspeitos fugiram do local sem serem identificados.

Instantes depois do crime, familiares de Rogenilson chegaram ao local do crime e, muito abalados emocionalmente, lamentaram a morte do homem. Eles suspeitam do crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

O corpo de Rogenilson foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico. A perícia deve apontar quantos tiros atingiram a vítima.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

