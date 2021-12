Assassino do dono do Fast Temaki sabia que o carro era blindado

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A morte do empresário Rafael Moura Cunha , de 40 anos, ainda está cercada de mistérios. A vítima estava dentro de um carro blindado quando foi morta a tiros por um pistoleiro, na noite de quinta-feira (2). O crime aconteceu na rua Perimetral 1, ao lado da rotatória do Eldorado, bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o carro da vítima era blindado e o assassino tinha conhecimento da situação, pois abriu a porta do veículo e efetuou os disparos contra o empresário. A atitude indica que o pistoleiro conhecia fatos do dia a dia de Rafael.

O empresário era sócio proprietário de diversos empreendimentos conhecidos no bairro Parque Dez. Entre eles, estava o restaurante Fast Temaki, Puraka Mídia, Pagode do Parque 10 e Blend Café.

A motivação do crime ainda é desconhecida pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e está sendo investigada.

Relembre o caso

Rafael estava saindo de um dos seus empreendimentos e entrando em um carro modelo Jetta, quando foi alvo dos disparos, na noite de quinta-feira (2).

Segundo testemunhas informaram aos policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o assassino estaria em uma moto, aguardando a saída da vítima para cometer o crime. Ele abriu a porta do veículo e efetuou os tiros na cabeça do empresário.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado para socorrer o homem, mas ele não resistiu e morreu no local. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do empresário.

