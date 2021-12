PC pede ajuda da população com informações sobre morte de empresário

A motivação da morte do empresário segue sendo um mistério | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - A morte do empresário Rafael Moura Cunha, 40 anos, chocou a capital amazonense e segue sendo um mistério . A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) pediu que a população colaborasse com informações sobre a morte do empresário, registrada na noite desta quinta-feira (02), na rua Perimetral 1, ao lado da rotatória do Eldorado, bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus.

Em nota, a Polícia Civil informou que ainda não pode dar informações sobre a morte do empresário - dono do restaurante Fast Temaki, Puraka Mídia, Pagode do Parque 10 e Blend Café - e que está investigando o caso.

" A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informa que as investigações em torno da morte de Rafael Moura Cunha, 40, ocorrida na noite desta quinta-feira (02) já iniciaram, e que detalhes não podem ser repassados para não comprometer o trabalho da instituição. " Nota da PC-AM,

O delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, pediu ajuda da população para que quem tiver informações sobre o homicídio, entre em contato pelo número (92) 99292-1015, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Relembre o caso

Rafael estava dentro de um carro blindado quando foi morto a tiros por um pistoleiro , na noite de quinta-feira (2). O crime aconteceu em frente a um dos seus empreendimentos.

Segundo testemunhas informaram aos policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o assassino estaria em uma moto, aguardando a saída da vítima para cometer o crime. Ele abriu a porta do veículo e efetuou os tiros na cabeça do empresário.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o assassino tinha conhecimento do vidro do carro ser blindado, pois abriu a porta do veículo e efetuou os disparos contra o empresário. A atitude indica que o pistoleiro conhecia fatos do dia a dia de Rafael.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado para socorrer o homem, mas ele não resistiu e morreu no local. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do empresário.

Leia mais:

Dono do Fast Temaki é morto a tiros dentro de carro blindado em Manaus

Assassino do dono do Fast Temaki sabia que o carro era blindado