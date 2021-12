Homem é preso com mais de 500 trouxinhas de drogas em Manaus

O caso aconteceu no bairro Jorge Teixeira | Foto: Reprodução/PMAM

Manaus (AM) - Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizara, na quinta-feira (2), realizou a detenção de um homem, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com as autoridades, a prisão ocorreu quando os agentes realizavam patrulhamento na avenida Hilário Gurjão, e avistaram um rapaz em atitude suspeita. Na abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com seis munições intactas, uma balança de precisão, além de 560 trouxinhas de entorpecentes, sendo 200 com aspecto de crack, 100 de cocaína e 260 de oxi. O homem foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Moto recuperada

Também na quinta, uma equipe da 1ª Cicom, recuperou uma motocicleta com restrição de roubo no bairro Cachoeirinha, zona sul da cidade. Dois homens de 33 e 42 anos foram presos.

O caso iniciou por volta das 17h30, quando foi repassado à equipe policial, que uma motocicleta modelo Yamaha Factor, cor preta, estava nas proximidades da rua Maués esquina com a avenida Silves, bairro Cachoeirinha em atitude suspeita. Os policiais foram ao local e realizaram a abordagem.

Foi constatada a restrição de roubo e os dois ocupantes foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

