"Capivara' é perseguido e executado a tiros no Tarumã

Manaus (AM) - Após ser perseguido por criminosos, um homem identificado como Emerson Guimarães Teles Rocha, de 45 anos, foi executado na tarde desta sexta-feira (3), em um beco nas proximidades da rua Cidreira, na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas afirmaram que Emerson estava sendo perseguido por dois homens em uma motocicleta e tentou correr para escapar dos suspeitos.

Ao tentar entrar na casa de um morador, ele acabou sendo alcançado e foi executado a tiros. Os suspeitos fugiram após o crime, sem que fossem identificados. A violência da execução chocou moradores da área que acionaram os policiais militares da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O local foi isolado para atuação das demais equipes competentes.

A perícia deve apontar com quantos tiros o homem foi assassinado. O corpo de "Capivara" será removido pela equipe do Instituto Médico Legal. As circunstâncias e a motivação do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

