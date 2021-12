Homem é assassinado a tiros na comunidade Valparaíso

A vítima foi identificada, até o momento, apenas como "Raul" | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Um homem identificado apenas como "Raul", foi morto a tiros na avenida Alarico Furtado, comunidade Valparaíso do bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo informações preliminares repassadas pela 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi atingida por diversos disparos na cabeça, e em seguida, caiu na calçada, agonizou por minutos e faleceu no local.

As motivações e autoria do crime ainda são desconhecidas pelas autoridades. O local do crime foi isolado para o trabalho de agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), e corpo deverá ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

