Vídeo: cabeça humana é jogada em rua e choca moradores de Iranduba

Iranduba (AM)- Uma cena assustadora surpreendeu os moradores de Iranduba, a 25 quilômetros de Manaus, na manhã deste sábado (4).

Uma cabeça humana foi encontrada jogada no meio de uma rua do bairro São Francisco, por volta das 6h.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o membro do corpo seria de um homem identificado, até o momento, como “Ratão do Mutirão”.

Entretanto, as outras partes do corpo ainda não foram encontradas pelas autoridades.

Agentes da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) foram acionados para iniciar as investigações em torno do caso. A cabeça humana foi removida ao Instituo Médico Legal (IML).

Corpo em área de mata

Há um mês, também no Iranduba, o corpo de um homem decapitado foi encontrado dentro de uma cova rasa, no ramal da castanheira, no bairro Graça Lopes, na sede do município.

Conforme informações, moradores da área encontraram o corpo devido ao forte odor. A vítima teria sido sequestrada e estava desaparecida desde então. No local, além da cova onde o homem estava, havia outra aberta ao lado.

O corpo estava em uma área de mata de difícil acesso.

