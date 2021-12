Corpo de homem é encontrado em área de mata da BR-174

Perícia detectou dois tiros na cabeça da vítima | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Com dois tiros na cabeça, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado, na manhã deste sábado (4), em uma área de mata do quilômetro 2 da rodovia federal BR-174, que liga Manaus ao município de Presidente Figueiredo.

De acordo com informações repassadas pela 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo já estava em estado avançado de decomposição e exalava um forte odor, o que chamou a atenção dos moradores da região.

A principio, as autoridades acreditavam que o homem estava decapatido, entretanto, após a chegada de um equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), os agentes constataram que o corpo estava com a cabeça, na qual foram encontrados duas lesões causadas por arma de fogo.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

Cabeça humana

Também neste sábado, uma cena assustadora surpreendeu os moradores de Iranduba , a 25 quilômetros de Manaus. Uma cabeça humana foi encontrada jogada no meio de uma rua do bairro São Francisco, por volta das 6h.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o membro do corpo seria de um homem identificado, até o momento, como “Ratão do Mutirão”.

Entretanto, as outras partes do corpo ainda não foram encontradas pelas autoridades.

