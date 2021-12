Homem é morto com 43 tiros após briga em show do Gusttavo Lima no AM

Corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado Gênesis Nascimento da Costa, de 40 anos, foi executado com, pelo menos, 43 tiros na manhã deste domingo (5), segundo a Polícia Militar. O crime aconteceu por volta das 6h em um posto de gasolina, localizado na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus.

Conforme a 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima teria se envolvido em uma confusão no show do "Buteco do Gusttavo Lima", realizado na Arena da Amazônia, quando saiu do local do evento e foi perseguida.

A Polícia Militar não obteve informações de quantos suspeitos participaram do crime. Depois de sair do local do show, Gênesis teve seu veículo, modelo EcoSport, interceptado e metralhado. A vítima morada em um condomínio nas proximidades de onde foi atacada.

A equipe da 18ª Cicom não conseguiu confirmar o modelo do carro usado pelo suspeito. A motivação da briga no show ainda é desconhecida pelas autoridades.

O corpo de Gênesis foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve investigar o caso.

