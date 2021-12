Auxiliar de produção é morto a tiros em bar na Compensa

O corpo do auxiliar de produção foi periciado ainda na cena do crime | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O auxiliar de produção Bruce Leandro Nascimento, de 31 anos, foi assassinado a tiros na noite deste sábado (4), na rua 24 de Maio, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas repassadas à polícia, a vítima estava em um bar confraternizando com amigos quando foi atacada pelos pistoleiros, que chegaram no local em uma picape, cor prata.

Ainda conforme testemunhas, dois pistoleiros desceram do veículo, abordaram Bruce e dispararam os tiros contra ele.

A vítima ainda tentou fugir, porém foi alcançada pelos suspeitos e ferida na calçada do estabelecimento. Bruce ainda agonizou por alguns minutos e morreu em via pública.

O corpo do auxiliar de produção foi periciado ainda na cena do crime e removido para o Instituto Médico Legal (IML). A motivação e autoria do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

