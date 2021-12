Jovem é executado após partida de futebol em campo na Compensa

Vítima morreu no campo do Prosamim | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O autônomo Allan Cardek de Oliveira Ramires, de 26 anos, foi executado a tiros na noite deste sábado (4) enquanto participava de uma partida de futebol no campo do Prosamim, localizado na rua Plínio Coelho, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

A família da vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO), no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na madrugada deste domingo (5), uma tia de Allan, que compareceu na unidade policial, por volta de 1h40, relatou que o jovem estava jogando bola quando, ao término, um suspeito não identificado se aproximou e disparou contra ele.

Allan Cardek que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil deve transferir o caso do 19º DIP para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para continuar as investigações sobre autoria e motivação do crime.

