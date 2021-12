Dupla atira em motorista e acaba presa após furar bloqueio da PM

Dupla levada para o 19º DIP | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após cometerem uma tentativa de latrocínio, dois suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos neste domingo (5). A dupla furou um bloqueio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar enquanto tentava fugir com um carro roubado, em Manaus.

A vítima foi baleada no ombro durante o assalto na avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste da capital. O motorista estava em um veículo de modelo Fiat Argo quando foi abordado pelos suspeitos.

O motorista do Argo foi abandonado em via pública e ao ser encontrado ferido, pessoas próximas chamaram os familiares, que o levaram até o Hospital 28 de agosto para ser socorrido, onde também segue internado.

Após o assalto, os suspeitos fugiam do local em direção ao bairro Tarumã, quando cruzaram as pressas um bloqueio de batedores da PM. Durante a ultrapassagem eles perderam a direção do carro e bateram em outro veículo. Com a colisão, eles ainda tentaram prosseguir a fuga à pé, mas foram perseguidos por policiais e feridos no ato.

Durante a prisão, a polícia resgatou o carro da vítima, já danificado e um revólver, usado pelos suspeitos para cometer o crime.

A dupla foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campo Sales para receber atendimento médico e foi encaminhada ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficarão à disposição da Justiça.

