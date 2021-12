Irmãos adolescentes são executados a tiros no Puraquequara

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Cesar Gomes

Manaus (AM) - Os irmãos Rodilson Nunes da Silva, de 17 anos, e Rogério Nunes da Silva, de 15 anos, estavam dormindo quando foram surpreendidos por criminosos e executados a tiros. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (6), na rua Cinco, do bairro Puraquequara, na Zona Leste de Manaus.

Conforme a Polícia Militar, os moradores da localidade acionaram as equipes após ouvirem tiros no lugar. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram os dois óbitos.

Testemunhas afirmaram que os criminosos invadiram a casa, onde os irmãos moravam, e iniciaram o ataque criminoso. A perícia realizada no local deve ajudar nas investigações.

Os corpos dos irmãos foram removidos pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e irão passar por exame necroscópico. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil, mas o crime tem características de acerto de contas.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) devem ouvir familiares e testemunhas para traçar o perfil das vítimas. Até o momento nenhum suspeito foi preso.

Leia mais:

Dupla atira em motorista e acaba presa após furar bloqueio da PM

Jovem é executado após partida de futebol em campo na Compensa

Auxiliar de produção é morto a tiros em bar na Compensa