Bebê de 1 ano e 3 meses morre atropelada no interior do Amazonas

Manicoré (AM) - Uma bebê de 1 ano e 3 meses morreu após ter sido atropelada na rua Padre Israel, na manhã do último domingo (5), no bairro Rocinha, em Manicoré (distante 332 quilômetros de Manaus), por volta de 11h50.

Segundo informações de populares, um evento estava sendo realizado para moradores e crianças do bairro, organizado pelo dono de um salão de beleza, pela comemoração de um ano de seu estabelecimento.

Após a rua ter sido interditada, um homem identificado como Juan Carlos da Silva e Silva, de 27 anos, conhecido como “Lorada”, decidiu furar o bloqueio da via, passando em alta velocidade e atingindo a criança. Após o atropelamento, ele fugiu sem prestar socorro à vítima.

Antes, o dono do salão teria pedido para o suspeito que usasse outra via, pois aquela estava interditada.

Prisão

De acordo com o gestor do 72º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o investigador Everaldo Ribeiro, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e prendeu “Lorada” em um balneário da cidade.

Revoltados, os moradores colocaram fogo no carro do suspeito, um Chevrolet Ônix, de cor prata, que estava estacionado na frente da delegacia e tentaram invadir uma loja que pertence a mãe dele.

Vários vídeos foram registrados por moradores mostrando a revolta da população com a morte da criança. “Lorada” estava na unidade policial da cidade à disposição das autoridades e foi transferido para uma unidade prisional da capital, escoltado por uma guarnição da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

