Vídeo flagra homem sendo morto após show de Gusttavo Lima em Manaus

Um homem identificado como Gênesis Nascimento foi metralhado com pelo menos 43 tiros | Foto:





Manaus (AM) - Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que Gênesis de Nascimento, de 40 anos, foi metralhado após o show do Gusttavo Lima, no domingo (5). O caso aconteceu na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus.

No vídeo, é possível ver a vítima parar o seu carro em frente a um posto de combustíveis, quando poucos momentos depois um homem sai de um veículo e dispara diversos vezes contra a vítima. Segundos depois, outro carro aparece e mais dois homens atiram em Gênesis.

Confira:

Um homem identificado como Gênesis Nascimento foi metralhado com pelo menos 43 tiros | Autor:

Entenda o caso

Gênesis foi executado com, pelo menos, 43 tiros na manhã do domingo (5), segundo a Polícia Militar.

A vítima teria se envolvido em uma confusão no show do "Buteco do Gusttavo Lima", realizado na Arena da Amazônia, quando saiu do local do evento e foi perseguida. A vítima morava em um condomínio nas proximidades de onde foi atacada.

Segundo as autoridades, a motivação da briga no show ainda é desconhecida pelas autoridades. O corpo de Gênesis foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso.

Leia mais

Irmãos adolescentes são executados a tiros no Puraquequara

Homem tenta correr, mas é executado a tiros no Colônia Antônio Aleixo