Homem é executado com 11 tiros no Puraquequara, Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) - Um homem, até o momento não identificado, foi executado com 11 tiros na rua 04, Puraquequara, Zona Leste de Manaus, na tarde desta segunda-feira (06).

De acordo com informações de populares, vários disparos foram ouvidos por volta das 12h30 e, quando chegaram ao local, o corpo do homem já estava no chão. Os atiradores conseguiram escapar sem serem identificados.

Dos 11 tiros, alguns atingiram a cabeça da vítima. Ao ouvirem os tiros, os comerciantes da área fecharam as portas com medo da violência. Uma equipe da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e isolou o local.

"Aqui, o pessoal prefere a lei do silêncio. Eu acho até que teve gente que viu quem foi, mas, como sempre, ninguém vai falar nada", disse um morador que não quis ter o nome divulgado. Equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também esteve no bairro.

Medo

Mesmo com o receio de se envolverem diretamente nas denúncias, alguns moradores reclamam da "onda de violência" que invadiu o Puraquequara.

" A gente já tinha medo de sair de noite, agora tudo está ficando pior. Daqui até a esquina, matam uma pessoa. Essa região é recheada desse negócio de tráfico também " comerciante,

Outra residente do bairro, que também preferiu não se identificar por medo de represálias, reforçou a situação de insegurança.

"Não dá mais. Ficam acertando as contas deles, mas botam nossas vidas em risco com tiros a torto e a direito", desabafou.

O caso será investigado pela DEHS. No local do crime, agentes do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados e fizeram a remoção do corpo.







