Pai é preso por acorrentar e torturar criança de 9 anos em Manaus

Manaus - Uma criança de 9 anos foi resgatada por agentes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), após ser torturada pelo próprio pai e pela madrasta. A ação foi deflagrada nesta segunda-feira (6) e resultou na prisão do homem de 32 anos e da mulher de 23 anos.

Segundo as autoridades, os suspeitos foram presos no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus. O menino era acorrentado todas as noites.

Ao prestar depoimento, o pai da criança afirmou que as torturas aconteciam pelo fato do menino urinar na cama da irmã mais nova e consumir o iogurte dela.

Maiores detalhes do caso serão repassados pela Polícia Civil em coletiva de imprensa que ocorrerá na manhã de terça-feira (7). Os suspeitos devem permanecer à disposição da Justiça.

Outro caso

No inicio do ano, uma mulher de 27 anos e o irmão dela de 33 anos foram indiciados por provocar a mendicância .

Conforme a delegada Joyce Coelho, as crianças de 10 e 11 anos era colocadas para pedir dinheiro e vender balas na rua. O dinheiro era dividido entre a mãe e o tio das crianças.

"Essas crianças quando foram ouvidas na Depca não quiseram retornar para o convívio com a mãe e verbalizaram sofrerem violência física em casa. O pai das crianças também tinha conhecimento e será indiciado", explicou Coelho.



