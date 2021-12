Homem é executado enquanto assistia partida de futebol no Petrópolis

O caso será investigada pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem identificado Elton Mota Silveira, de 19 anos, foi executado a tiros na noite desta segunda-feira (6), no momento em que assistia uma partida de futebol no Campo do Penarol, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. O crime chocou moradores da área. Segundo a polícia, ele tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e havia saído recentemente do presídio.

De acordo com testemunhas, a vítima foi surpreendida por um suspeito que chegou em uma motocicleta. O atirador estacionou o veículo na área externa do campo e foi até a arquibancada onde a vítima estava. Após efetuar disparos contra Elton, o suspeito fugiu e até o momento não foi localizado.

Moradores da área ainda tentaram prestar socorro à vítima, que agonizou no local e não resistiu aos ferimentos. O local foi isolado por policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), para atuação das demais equipes competentes.

A perícia irá apontar com quantos disparos a vítima foi atingida. O corpo será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e passará por exame necroscópico.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

