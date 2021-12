Homem é morto com tiros na boca e nuca em posto de gasolina no Coroado

Local isolado pela polícia | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Mais uma execução foi registrada na noite desta segunda-feira (6), em Manaus. Um homem identificado como Diego Júnior de Souza Serra, de 30 anos, foi morto a tiros em um posto de combustíveis no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

Testemunhas informaram que a vítima havia acabado de chegar no posto em uma moto, modelo Bis, ao estacionar foi surpreendida por uma dupla que chegou em outra motocicleta.

Os suspeitos efetuaram vários tiros no local e fugiram. A vítima foi atingida com tiros na boca e na nuca , ela agonizou e acabou não resistindo aos ferimentos. Policiais militares do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Leste foram acionados e isolaram o local do crime.

As equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram a perícia no corpo de Diego que posteriormente foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

A motivação do crime ainda é um mistério e será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

