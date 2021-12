Detento do semiaberto é perseguido e executado a tiros no Mutirão

Os suspeitos fugiram levando o aparelho celular e outros objetos da vítima | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - No momento em que esperava a rota para ir ao trabalho no Distrito Industrial, um detento do regime semiaberto, identificado como Frank Alves dos Santos, de 32 anos, foi surpreendido por uma dupla de criminosos e executado a tiros. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (7), na rua 50, do conjunto Mutirão, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, os criminosos abordaram Frank e teriam anunciado um assalto. Por não aceitar entregar os pertences, Frank teria corrido e acabou sendo executado. Os suspeitos fugiram levando aparelho celular e outros objetos da vítima.

Frank já tinha passagem pela polícia e era monitorado por tornozeleira eletrônica. Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram o local do crime.

A perícia constatou que Frank foi atingido com sete tiros. A Polícia não descarta a hipótese de execução, mesmo com o roubo de objetos, pois a quantidade de tiros caracteriza um possível acerto de contas.

O corpo de Frank foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Imagens de câmeras de casas e estabelecimentos próximos ao local do assassinato serão analisadas para ajudar na identificação dos criminosos. Familiares de Frank também devem ser ouvidos pela polícia, para saber se o detento estava sendo ameaçado de morte.

