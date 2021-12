Criminosos jogam gasolina e colocam fogo em casa e carro em Manaus

O incêndio tomou grandes proporções e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um veículo e uma casa foram destruídos em um incêndio no bairro de Santa Etelvina, zona Norte de Manaus, na noite de segunda-feira (7). O caso aconteceu na avenida Santa Etelvina, por volta das 23h 50. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso.

De acordo com populares, dois homens chegaram ao local, quebraram as janelas do carro, modelo Fiat Siena, e jogaram gasolina dentro do automóvel e depois na residência. Logo depois, colocaram fogo, fugindo em seguida.

O incêndio tomou grandes proporções e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado.

A corporação conseguiu conter as chamas, antes que outros imóveis fossem atingidos. Foram utilizados 4500 litros de água. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

