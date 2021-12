Homem é preso por envolvimento na morte de colombiano em Manaus

| Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Um dos envolvidos na morte do colombiano Faver Andres Castano Gonzales foi preso, na segunda-feira (6), no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte. O crime ocorreu na dia 10 de julho deste ano no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Lázaro Alexandre da Silva Pinheiro, de 35 anos, é apontado como a pessoa que dirigia o carro utilizado no dia da execução da vítima.

"O colombiano fazia empréstimos com cobrança de juros e tinha vários clientes. No dia do crime, ele foi ao local após receber uma ligação de que um dos devedores realizaria um pagamento. Um carro modelo Chevrolet Celta, de cor preta, se aproximou da vítima e um indivíduo desceu atirando. As investigações apontam que Lázaro deu fuga ao criminoso", explicou o delegado.

Ao prestar depoimento na especializada, Lázaro disse que estava realizando uma corrida pois trabalha como motorista de aplicativo e negou a participação no crime, no entanto, o argumento não convenceu os policiais.

A ordem judicial de prisão temporária em nome dele foi expedida pela juíza Susi Irlanda, no Plantão Criminal. Os policiais civis trabalham para identificar e prender o suspeito de atirar no colombiano

Lázaro irá responder por homicídio e deve ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

