Homem é preso com armas e drogas em área vermelha de Manaus

Manaus (AM) - Após denúncia anônima, agentes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) encontraram um jovem identificado como Miqueias Oliveira, de 19 anos, com armas e drogas. O suspeito foi preso na tarde desta terça-feira (7) no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme o tenente Jefferson Martins, o suspeito estava dentro de casa situada em um local considerado área vermelha pela movimentação intensa do tráfico de drogas.

Após a revista no local, foram localizadas duas pistolas e um revólver calibre 38. Várias porções de cocaína e oxi estavam em uma sacola escondidas atrás de um muro.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Miqueias irá permanecer à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem, onde deve passar por audiência de custódia.

Homicídio no Coroado

Também na Compensa, o autônomo Allan Cardek de Oliveira Ramires, de 26 anos, foi executado a tiros na noite do último sábado (4), enquanto participava de uma partida de futebol no campo do Prosamim, localizado na rua Plínio Coelho, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

A família da vítima registrou um boletim de ocorrência, no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na madrugada de domingo (5). Uma tia de Allan, que compareceu na unidade policial, por volta de 1h40, relatou que o jovem estava jogando bola quando, ao término, um suspeito não identificado se aproximou e disparou contra ele.

Allan Cardek que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

