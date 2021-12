Vídeo: Suspeito de estupro tem pênis de borracha inserido no ânus

Ele estaria sendo castigado porque os homens afirmam que este teria cometido um estupro em uma área próxima à invasão. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um vídeo que circula nas redes sociais, na tarde desta terça-feira (7), mostra um grupo de ‘justiceiros’ dando um castigo em um suspeito de estupro, que ao ser capturado, teve um pênis de borracha introduzido no ânus. O caso teria acontecido na invasão Santa Luzia, no bairro Japiim, zona Sul da capital.

A gravação mostra o suspeito sendo castigado logo após ter cometido o crime em uma área próxima à invasão, razão que motivou alguns moradores a fazerem justiça com as próprias mãos.

Durante o castigo, o suspeito, a princípio, é obrigado a introduzir o objeto peniano no próprio reto.

“Cadê o brinquedo? Bota de novo, bota, bota”, grita um dos 'justiceiros' no vídeo.

Em seguida, na recusa do suspeito de continuar, ele é derrubado no chão, imobilizado, enquanto o grupo empurra o pênis de borracha no ânus do suspeito de estupro até sangrar. Sem defesa, o suspeito grita no vídeo desesperado.

Ainda não há confirmação das autoridades policiais quanto ao local e o nome do suspeito de estupro, nem dos ‘justiceiros’ que teriam praticado o ato. O dia em que as imagens foram registradas também é desconhecido.

Acompanhe vídeo que circulou nas redes sociais: IMAGENS FORTES

